Veiling voor Warmste Week: Na Evenepoel waagt kunstenaar zich aan De Bruyne

Voor de Warmste Week veilt kunstenaar Massi zijn schilderij van Kevin De Bruyne ten voordele van de vzw Boas, een zwemclub voor mensen met een beperking. Bieden op het portret kan via deze link naar Ebay.

Zowel recreatieve zwemmers als topzwemmers worden door vzw Boas geholpen om op een zo zelfstandig mogelijke manier te zwemmen in verschillende zwembaden in Vlaanderen en Brussel.

Kunstenaar Massi is ook de man achter de ondertussen bekende graffititekening van Remco Evenepoel in Schepdaal. Niet ver van de woonplaats van Evenepoel siert een enorm portret de gevel van supporterscafé "in de Rustberg" (zie foto).

"Het portret van Evenepoel was een samenwerking met Koen Weert en kwam er na de dubbele wereldtitel van Remco in Inssbruck bij de junioren. We hebben dat in een impulsieve bui gemaakt op de muur van het café van mijn tante", vertelt Jurgen Massagé, de echte naam van kunstenaar Massi.

"Het portret van Kevin De Bruyne kwam er na een opdracht voor een vriend van Patrick De Coster (de manager van Kevin De Bruyne). Hij zei me: "als je een portret kan maken van Kevin, zorg ik dat het gesigneerd wordt". En dat is ook gebeurd."