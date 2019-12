Van der Poel is Sportman van het Jaar op "onthoofd" Sportgala in Nederland

Mathieu van der Poel blonk in 2019 uit op de crossfiets (wereldkampioen), mountainbike (WB-zeges) en wegfiets (o.a. winst Amstel Gold Race) en die prestaties werden hoger ingeschat dan het aandeel van Virgil van Dijk in de CL-triomf van Liverpool of de 3 GP-zeges van Max Verstappen.

Geen van de 3 genomineerden was aanwezig op het Sportgala en dus werd het een beetje een prijsuitreiking in mineur. Van der Poel sprak in een filmpje wel het publiek toe. "Ik ben heel trots dat ik deze fantastische prijs heb gewonnen, tegen 2 grote namen uit de sport. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft, zowel de jury als mijn collega-sporters. 2019 was een ongelooflijk mooi jaar, ik hoop dat 2020 even mooi of misschien zelfs mooier wordt."

Bij de vrouwen werd Sifan Hassan bekroond, de atlete die in Doha voor een unieke dubbele wereldtitel op de 1.500 en 10.000 meter zorgde. Ook zij was niet aanwezig om haar trofee op te halen. Opmerkelijk was dat ze haar trainer bedankte in haar (gefilmde) speech. Hassan traint bij de omstreden Alberto Salazar, die op non-actief staat omdat hij ervan verdacht wordt zijn sporters te doperen.