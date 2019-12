Ally Pally ontploft: Fallon Sherrock is eerste vrouw die duel wint op WK

Fallon Sherrock was in het verleden actief in de BDO-bond, waarin er een apart WK voor vrouwen bestaat. Daarin haalde verloor ze in 2015 de WK-finale. In de PDC-bond is er geen apart vrouwentoernooi en was er nog nooit een vrouw die een wedstrijd kon winnen op het WK. Op het huidige WK sneuvelde met Mikuru Suzuki de enige andere vrouw in de 1e ronde.

Maar niet Fallon Sherrock dus, die geschiedenis schreef tegen haar 3 jaar jongere landgenoot Ted Evetts. Die liep nog wel 2-1 uit, maar Sherrock bleef in een kolkend Alexandra Palace - bijgenaamd Ally Pally - kalm onder de omstandigheden en won uiteindelijk met 3-2.

"Ik ben sprakeloos", stamelde Sherrock na de partij. "Ik ben heel gelukkig omdat ik iets betekend heb voor het vrouwendarts. Vrouwen kunnen het tegen mannen opnemen en hen ook verslaan. Laten we duimen dat dit een stap in de goeie richting is."