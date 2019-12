Concurrent minder voor Belgische ruiters: Canada niet naar de Spelen

Dopingzaak bij de Canadezen

Daarop besliste de FEI dat Canada zijn ticket voor Tokio moet inleveren, Argentinië neemt de plaats in.

Op 11 november werd Walker al voorlopig geschorst door de internationale paardensportfederatie FEI, in afwachting van de resultaten van het B-staal. Dat bevestigde intussen de sporen van het verboden middel.

Op de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima, de hoofdstad van Peru, pakte Canada deze zomer één van de olympische tickets. Maar amazone Nicole Walker testte achteraf positief op het verboden middel benzoylecgonine.

Concurrent minder voor België

De Belgen werden deze zomer in Rotterdam Europees kampioen per ploeg, de bekroning op een geweldig seizoen. Jos Verlooy pakte op dat EK individueel brons.

Momenteel staat Verlooy 15e op de wereldranglijst, de hoogst geplaatste ruiter onder de 25 jaar. Onze beste landgenoot is Pieter Devos, de huidige nummer 5 van de wereld. Hij staat op dit moment aan de leiding in de Global Champions Tour, een regelmatigheidscriterium over de belangrijkste wedstrijden.

Ook in de Nations Cup doen onze landgenoten het de laatste jaren uitstekend. Dat onze ruiters één van onze grootste troeven zijn op olympisch eremetaal is duidelijk.