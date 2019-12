"Opa" Kasai mist Vierschansentoernooi voor eerst in 28 jaar: "Ik geef niet op"

Noriaki Kasai is een levende legende in de wereld van het schansspringen. De 47-jarige Japanner veroverde in 1992 de wereldtitel. In 2014 kroonde hij zich met zilver (grote schans) en brons (teamcompetitie) tot de oudste olympische medaillewinnaar in het schansspringen.



Maar zijn leeftijd begint Kasai (47) alsmaar meer parten te spelen. In de 5 wedstrijden waar hij dit seizoen aan deelnam, kon Kasai zich 2 keer niet voor de 2e sprong plaatsen en ging hij er 3 keer uit in de kwalificaties.

Japan neemt hem daarom niet mee naar het Vierschansentoernooi. "Het is lastig. Mijn gevoel op de schans klopt niet", analyseert Kasai zijn seizoen. "Ik heb de juiste naderingspositie nog niet gevonden. Maar aan stoppen denk ik nog niet. Fysiek gaat het goed met me, ik geef niet op."

De Japanse delegatie wordt op het Vierschansentoernooi aangevoerd door titelverdediger Ryoyu Kobayashi. De andere teamleden zijn Yukiya Sato, Daiki Ito, Naoki Nakamura, Keiichi Sato en Taku.