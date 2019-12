5 heren op het strand: Jumbo-kopmannen (ook Van Aert) tonen nieuwe uitrusting

Opvallend: ook aanwinst Tom Dumoulin ging mee op de foto in de uitrusting van zijn nieuwe team. Hij verbrak in onderling overleg zijn contract met Team Sunweb en mag dus al in de kleuren van zijn nieuwe werkgever te zien zijn.

Jumbo-Visma wil komend seizoen opnieuw één van de beste teams van het pak zijn. Met kopmannen Wout van Aert, Primoz Roglic, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin (zie: foto) is het alvast goed gewapend.