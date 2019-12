Ook Van der Poel past voor Nederlands Sportgala: slechts 1 genomineerde aanwezig

Bij de mannen zijn wielrenner Mathieu van der Poel, voetballer Virgil van Dijk en F1-rijder Max Verstappen de drie genomineerden voor de trofee van Sportman van het Jaar. Van Dijk is op dit moment aanwezig in Qatar waar zijn club Liverpool het WK voor Clubs speelt.

Verstappen is nooit echt geïnteresseerd geweest in het Sportgala en vandaag liet ook Mathieu van der Poel weten er niet bij te zullen zijn in Amsterdam. De Nederlandse alleskunner is de topfavoriet na zijn indrukwekkende seizoen.

Bij de vrouwen niet veel beterschap: enkel Suzanne Schulting zal aanwezig zijn. De Nederlandse shorttrackster won vorig jaar en neemt het nu op tegen wielrenster Annemiek van Vleuten en atlete Sifan Hassan.

Van Vleuten is op dit moment in Colombia voor een trainingskamp, Hassan vertoeft dan weer in de Verenigde Staten.