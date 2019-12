"Voor het vrouwendarts is dit fantastisch, ze heeft haar zege niet gestolen"

"Voor het vrouwendarts is dit gigantisch", zegt Kim Huybrechts na de zege van Fallon Sherrock op het WK aan Sporza. "In Engeland is ze de grote held, want ze heeft geschiedenis geschreven. De zege was ook terecht, ze heeft fantastisch gespeeld."

"Het was wel een beetje jammer dat het publiek zich tegen de jonge Evans keerde, want hij verdiende dat niet, dat is een toffe kerel. Maar de mensen zijn voor de underdog."

"Ik ken Fallon Sherrock niet persoonlijk, want ze speelt op het vrouwencircuit bij de BDO-bond. De PDC heeft geen apart circuit voor vrouwen, ze moeten daar bij de mannen meedoen. Ze komt me over als een stille en wat timide vrouw. Na haar zege vierde ze ook amper, ze kon het niet geloven."