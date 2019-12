IOC sluit deur voor games als LoL en CS:GO als olympische sport

Demonstratiesport op Aziatische Spelen

Het verdere parcours was ook al uitgetekend. In 2022 zouden enkele esports als volwaardige sport op het programma van de Aziatische Spelen opgenomen worden, om daarna op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te introduceren.

Het ging toen om de games Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, LoL, Pro Evolution Soccer (PES) en StarCraft II. Zo werd onder meer China Aziatisch kampioen in LoL en Japan zegevierde in PES. “Het is een kwestie van tijd voordat esports als echte sport worden erkend”, klonk het toen bij de voorzitter van de Aziatische Spelen.

Vorig jaar werd dit standpunt nog wat extra in de verf gezet op de Aziatische Spelen. In totaal werden 6 games ingevoerd als demonstratiesport op de Aziatische Spelen van 2018 in Indonesië, een primeur voor de esportswereld.

In 2017 nog liet het IOC weten dat “competitief gamen” werd overwogen als een sportactiviteit. “Esports kan de Olympische Spelen helpen om jongeren wereldwijd meer te engageren met het olympische gebeuren”, klonk het toen. Voor spelers van populaire games als LoL, CS:GO, Dota 2 en recentelijk ook Fortnite bijvoorbeeld, klonk dat alvast als muziek in de oren.

Simulatiespelen

Maar het IOC heeft zijn kar dus nu gekeerd. Op de meest recente topbijeenkomst werd een nieuw standpunt over esports ingenomen. "Het IOC ziet veel potentieel in games die sporten simuleren. Verscheidene simulatiespelen worden meer een meer fysiek dankzij Virtual Reality (VR) of Augmentend Reality (AR) en repliceren op die manier traditionele sporten."

Een echt esportscircuit in VR-games is er nog niet meteen, maar bepaalde simulatiegames mogen zich misschien wel in de handen wrijven op dit moment. Denk maar aan het online wielerplatform Zwift, dat overigens samen met de Internationale Wielerunie (UCI) volgend jaar het eerste WK op rollen zal organiseren. Ook in de Formule 1-wereld heb je een bekend esportscircuit.

Wat deze beslissing dan weer inhoudt voor games als FIFA, PES, NBA 2K en Madden NFL, is nog koffiedik kijken. Ook hier is er een duidelijke link met een traditionele sport, maar de fysieke inspanningen zijn “beperkter” dan bij simulatiespelen. Het IOC liet in deze verklaring weten dat er vooral gefocust moet worden op de gezonde levensstijl en het gezondheidsmanagement op fysiek en mentaal vlak bij de individuele gamer of speler, in plaats van te kijken naar een bepaald spel.