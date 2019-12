The rich get richer: INEOS en F1-team Mercedes-AMG bundelen de krachten

"Ontzettend spannend"

Mercedes domineert al enkele seizoenen de Formule 1, waar het met Lewis Hamilton al jaren de wereldkampioen in huis heeft. Team INEOS is op zijn beurt de rijkste ploeg in de wielersport en won de voorbije vijf jaar de Ronde van Frankrijk met achtereenvolgens Chris Froome (3x), Geraint Thomas en Egan Bernal.

De twee teams bundelen nu de krachten, samen met INEOS Team UK Sailing, om het nog beter te doen in de toekomst. "Er zouden geen limieten mogen zijn op menselijke prestaties. We zijn ervan overtuigd dat de beste technische ondersteuning geweldige atleten in staat stelt om grootse momenten te creëren", klinkt het veelbelovend in een persbericht.

INEOS-manager Dave Brailsford is in de wolken met de samenwerking. "Het is ontzettend spannend om met zulke briljante en succesvolle mensen uit andere sporten te kunnen samenwerken. Onze vastberadenheid om sneller te trappen, rijden en zeilen zal profiteren van deze samenwerking."

Voor een keer heeft INEOS geen primeur te pakken in de wielersport. Wielerteam Bahrain-Merida werd in het tussenseizoen omgedoopt tot Bahrain-McLaren.