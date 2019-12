Remco Evenepoel over nummertje op stage vorig jaar: "Toen zijn enkele jongens geschrokken"

Traditioneel gaat Deceuninck-Quick Step in de maand december op stage in Spanje. Wie er vorig jaar al bij was, herinnert zich wellicht de eerste keer dat Remco Evenepoel de monden van zijn ploegmaats liet openvallen. In Vive le Vélo - Wielerjaar 2019 vertelt de jonge ster de anekdote.

In het peloton doet het verhaal de ronde dat Evenepoel iedereen eraf reed. "Mas reed weg en ik reed ernaartoe", vertelt Evenepoel. "Achter mij reed een groep met de grootste namen van de ploeg. Ze kwamen er op het einde nog net bij, maar ik heb daarna nog een keer aangezet en dan ben ik weggereden."

Evenepoel zit duidelijk te glunderen wanneer hij vertelt. "Dat was zo het eerste moment dat ik iedereen kon pijn en doen en dat vond ik wel plezant. Tuurlijk geniet ik daarvan. Dat is niet om de jongens belachelijk te maken, dat is gewoon omdat ik wou tonen wat ik echt kan. Dat is toch het eerste moment dat een paar jongens geschrokken zijn."