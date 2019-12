Deze 10 video's heeft u het voorbije sportjaar het vaakst bekeken

U bent gek van de koers. Dat is overduidelijk in onze hitparade van de best bekeken filmpjes op onze website en in onze app. Maar liefst 7 wielerfragmenten hebben de top 10 gehaald, maar er zitten nog enkele pareltjes in. Bekijk ze allemaal.

Best bekeken video's 2019

De 10 sportvideo's om te zien:

1) De slotkilometer van Evenepoel

Remco Evenepoel verbaast de wielerwereld (nog eens) door op zijn 19e al een klassieker te winnen. In de Clasica San Sebastian komt hij solo aan. Onze commentatoren geraken nauwelijks uit hun woorden.

2) De val van Wout van Aert

Wat een hoogdag had moeten worden, is uitgedraaid op een nachtmerrie voor Wout van Aert. Een fantastische Tour eindigt met een lelijke val in de tijdrit die hem maanden van de fiets zal houden.

3) De turbulente slotkilometer van Van der Poel

De finale van de Amstel Gold Race is het strafste wat Michel Wuyts dit jaar gezien heeft. In een turbulente slotkilometer walst Mathieu van der Poel iedereen plat. Nederland wordt gek.

4) De kus van Jan Mulder

Na zijn laatste werkdag voor Sporza krijgt Jan Mulder een fotokader van Imke Courtois. Mulder bedankt Imke op zijn manier: met een kus op de mond!

5) De Toursprint van Wout van Aert

Pas op het laatste moment werd Wout van Aert geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk en dan wint hij nog een etappe ook. In de 10e rit klopt hij niemand minder dan sprintspecialist Elia Viviani. De Italiaan kan het nauwelijks geloven.

6) De rode kaart van Malinovski

In een spektakelstuk in de voetbalplay-offs tussen Genk en Gent moet matchwinnaar Malinovski het terrein verlaten. Na een duel met Birger Verstraete aan de hoekschopvlag krijgt hij rood. Terecht of niet? Daar is nog uren over nagekaart.

7) Het zangtalent van Philippe Clement

Hadden we Philippe Clement maar naar het Songfestival gestuurd. Tijdens de kampioenenviering zet de coach van Genk de binnenstad in vuur en vlam met zijn hese stem. Er bestaat zelfs een ringtone van.

8) Le Critérium du Wout van Aert

In de Dauphiné, een voorbereidingswedstrijd voor de Tour, laat Wout van Aert twee keer van zich horen. Eerst is hij de allersnelste in de tijdrit, een dag later wint hij ook in de sprint. José De Cauwer heeft het in de commentaarcabine over het “Le Critérium du Wout van Aert.”

9) De jump van Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe kleurt de Tour. Ook als hij in de buik van het peloton rijdt, zet hij zijn gele trui in de verf. Met een jump over een vluchtheuvel bijvoorbeeld.

10) De tranen van Remco Evenepoel