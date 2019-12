Coach Fissette over ex-pupil Clijsters: "Verwacht deze keer niet meteen grandslamfinale"

Wat is er nog mogelijk voor Kim Clijsters bij haar rentree op het tenniscircuit? Het is de vraag die op ieders lippen ligt. Wij zochten het antwoord bij Clijsters ex-coach Wim Fissette, de kersverse trainer van Naomi Osaka (WTA-3).

"Ik ben altijd enorm overtuigd geweest van Kims kwaliteiten", opent Fissette. "Toch is het een vraag die ik moeilijk helemaal juist kan beantwoorden, omdat ik haar de laatste jaren natuurlijk niet meer zo nauwkeurig heb gevolgd. Ik weet niet hoe vaak ze de voorbije jaren nog heeft getraind. Dé vraag is natuurlijk hoe fit Kim kan raken. Ze is tijdens haar carrière altijd veel geblesseerd geweest en ze is nu ook een aantal jaar ouder."

"En ten tweede vraag ik me ook af: als ze terug op haar topniveau zou kunnen geraken, hoe goed is dat niveau dan ten opzichte van de huidige generatie? Kim was een hardhitter die ook goed op de baan bewoog, maar zo zijn er intussen nog een aantal speelsters. Het tennis is geëvolueerd en het niveau van de top 50 is enorm gestegen. Zelfs in de eerste rondes van grandslams krijg je geen cadeau's meer."

Fissette begeleidde Clijsters met succes bij haar eerste comeback in 2009. Toen won ze meteen de US Open. Kan dat ze nu opnieuw?

"Ik verwacht niet dat Kim meteen de finale zal staan in de eerste grandslam die ze speelt. Ze mist nu de Australian Open door blessure en Roland Garros is nooit echt haar favoriete toernooi geweest. Maar ik laat me graag verrassen. Ik ben in elk geval heel benieuwd naar het verhaal. Voor het Belgische tennis is dit natuurlijk heel mooi."