Yari Verschaeren is 2 maanden out: "Wil jullie snel weer blij maken"

Afgelopen weekend was Yari Verschaeren de zoveelste speler van Anderlecht die een blessure opliep. In de match tegen Standard verzwikte hij zijn enkel, meteen was al duidelijk dat het over een ernstige blessure ging.

Nu bevestigt Verschaeren zelf in een filmpje dat hij 2 maanden niet zal kunnen voetballen. Hij heeft de ligamenten van zijn enkel gescheurd. "Ik wil jullie bedanken voor al jullie lieve berichtjes, dat heeft me heel goed gedaan. Ik hoop jullie zo snel mogelijk weer blij te maken."