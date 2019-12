Pogacar zet zijn zinnen op de Tour, Kristoff wordt naar de Giro gestuurd

Neoprof Tadej Pogacar (21) kwam dit jaar als een komeet binnen. Pogacar strooide in onder meer de Ronde van Californië en de Ronde van de Algarve al met visitekaartjes, maar in de Ronde van Spanje liet hij pas echt zien dat hij uit het goede hout gesneden is. Pogacar won er bij zijn rondedebuut liefst 3 ritten en werd ook 3e in de eindstand.

De beste jongere van die Vuelta leek in 2020 voor de Ronde van Italië te kiezen, maar op stage laat Pogacar aan onder meer Spaziociclismo weten dat hij voor de Ronde van Frankrijk opteert. Ook de Spelen in Tokio staan met vet aangestipt.

In de Tour zal Pogacar het gezelschap krijgen van Fabio Aru en sprinter Fernando Gaviria. De Colombiaan, tweevoudig ritwinnaar in 2018, ontbrak dit jaar door een blessure. Alexander Kristoff wordt in de Ronde van Italië uitgespeeld, waar hij het hotel zal delen met thuisrijders Davide Formolo en Diego Ulissi.