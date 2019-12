Dupont verspeelt goud op EK strandracen aan "oneerlijke" Slik: "Ik vind het triestig"

"Ik lag de hele wedstrijd aan de leiding, maar er was in elke ronde een S-bocht om het strand op te rijden", vertelt Timothy Dupont het wedstrijdverhaal bij Sporza. "Die bocht zorgde ervoor dat je wat snelheid verloor. Het merendeel van het peloton reed echter gewoon rechtdoor naar beneden, zonder die bochten te nemen."

"Omdat ik vooraan reed, zag ik niet wat er achter mij gebeurde. Ik had tijdens de koers wel door dat ze op dit punt telkens snel terugkeerden, maar ik had niet verwacht dat het op deze manier gebeurde."

"In de laatste ronde begon ik ook als eerste aan dat stuk. Op het strand zelf had Slik in 1-2-3 150 meter voorsprong. Dat was op 2,5 kilometer van de finish. Dan weet je dat het game over is."