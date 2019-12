Het geheim achter het succes van tenniscoach Wim Fissette: "Ik ben een analytische coach"

"Data analyseren is een hobby van mij"

"Naomi begint niet altijd met het juiste tactische plan aan een wedstrijd en daarom wilde ze met mij samenwerken", verklaart Fissette zijn aanstelling. "Ik sta in het circuit bekend als een analytische coach. Dat is een hobby van mij. Ik probeer op basis van data een heel juist wedstrijdplan klaar te maken en altijd 2 à 3 dingen te vinden om de wedstrijd te kunnen winnen."

Hoe gaat Fissette te werk?

Het woord "data" is gevallen. Het is de rode draad in de succesvolle carrière van Fissette. "Ik ben al vanaf het begin van mijn loopbaan bezig met data. Vroeger ging ik gewoon met een stuk papier en een pen kijken naar wedstrijden. Dan probeerde ik aan te duiden op mijn papiertje waar een speelster naartoe serveerde."

"Maar sinds een aantal jaar werken we op het tenniscircuit met "SAP Tennis Analytics": een software die alle data en statistieken van speelsters aan de coaches geeft. Die data bestaat uit beelden en uit cijfergegevens. Dat is op basis van Hawk-Eye-technologie. Het apparaat dat tijdens de wedstrijd zegt of de bal in of uit was, maar die eigenlijk elke slag registreert."

"Zo krijgen wij als coaches exact te zien wat we willen zien. Door die gegevens kunnen we wedstrijden nog beter voorbereiden, maar hebben we ook zicht op zaken waarin onze eigen speler nog beter moet worden."

Fissette geeft een voorbeeld van hoe die data-analyse kan worden toegepast. "In het mannentennis is de opslag enorm belangrijk. Als je via beelden en data de opslag van Novak Djokovic gaat analyseren en je kan iets vinden dat erop wijst waar hij gaat serveren, dan win je die wedstrijd misschien wel. Terwijl je zonder die data niet zou winnen."