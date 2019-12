Dit zijn de 15 die zich mogen voorbereiden op het olympisch kwalificatietoernooi

Vergeleken met de kern voor het EK in september, waar de Red Dragons teleurstellend uitgeschakeld werden in de achtste finales, ontbreken Van de Voorde, Coolman, Baetens en Van den Dries.

"Jammer, maar voor mij is het belangrijk dat elke speler die in de selectie zit voor de volle 100 procent gemotiveerd en geëngageerd is," legt bondscoach Dominique Baeyens uit.

"Als je ambitie de Olympische Spelen is, kan je het best vertrekken met spelers die er 100 procent in geloven. Op dat vlak kan ik als trainer geen compromissen sluiten."