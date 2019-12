Pro League zet het licht op groen voor clearinghouse: "Belangrijke stap"

"Een zeer belangrijke eerste stap"

"Clubs, spelers en makelaars zullen de regels moeten respecteren, moeten zorgen voor maximale transparantie en zullen ook moeten leven met het gegeven dat er verregaande sancties kunnen worden uitgesproken als de regels niet gerespecteerd worden. Dan gaat het over het verliezen van licenties of speelgerechtigheid."

"Het is een zeer belangrijke eerste stap", legt Pro League-voorzitter Peter Croonen uit aan Sporza. "Vanaf de zomer van 2020 zullen we transparantie hebben over de geldstromen, zijn er afspraken over het makelaarschap en zullen bepaalde belangenconflicten gecontroleerd en gesanctioneerd kunnen worden."

Na veel vijven en zessen is het voorstel vandaag uiteindelijk unaniem bekrachtigd op de Algemene Vergadering van de Pro League. Als alles goed gaat, moet het clearinghouse operationeel zijn in de zomer van 2020. De oprichting ervan zal 400.000 euro kosten.

"Deel van een groter plan"

"Ik wil wel benadrukken dat het clearinghouse een onderdeel is van een groter plan", zegt Peter Croonen nog. "Dat plan is heel ambitieus om het voetbal en bij uitbreiding topsport duurzaam en transparant te maken."

Van de Algemene Vergadering kreeg Croonen het mandaat om een plan uit te stippelen om "een draagvlak te creëren voor maatregelen die nodig zijn om een eerlijke competitie te garanderen, internationaal competitief te blijven, jonge in België opgeleide sporters kansen te bieden, clubs transparant te laten functioneren en compliancy en good governance af te dwingen".

"Ik ben blij dat de familie van profclubs zich schaart achter het plan om verregaande maatregelen te nemen, zoals het zich inschrijven in de preventieve witwaswetgeving en het uitvoeren van een ethisch charter met de goksector. We willen ervoor zorgen dat we over een paar jaar naar dit moment kunnen terugkijken als de basis voor de duurzame toekomst van het profvoetbal in België."