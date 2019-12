Oeps, Amerikaanse kampioen gaat letterlijk door het lint en sleurt concurrent mee

In de eerste helft van de race kon Hecht maar net rechtblijven na een afdaling. Hij vloog wel door het afzetlint en dat deed Kerry Werner de das om. De achtervolger kwam vast te zitten in het lint en tuimelde van zijn fiets, Hecht bleef recht.

Belofte Gage Hecht (21) veroverde in Tacoma de "Stars en Stripes" bij de elite. Eenvoudig was dat niet.

De kersverse Amerikaanse kampioen is dit seizoen ook al in ons land komen crossen. In de Flandriencross in Hamme werd Gage Hecht 20e bij de beloften, in de Ambiancecross finishte hij als 13e en in de Wereldbekermanche van Koksijde reed de veldrijder naar een 22e plaats bij de beloften.

Op YouTube brengt de 21-jarige Amerikaan verslag uit van zijn Europees avontuur.