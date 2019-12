Michel Wuyts: "Met Philippe Gilbert haalt Lotto-Soudal zijn Vincent Kompany binnen"

"De patron van de ploeg"

"Er zal veel op Philippe Gilbert gebouwd worden", opent Michel Wuyts. "Als Gilbert naar Lotto trekt, is dat om patron te zijn. Patron tout court zelfs. Ik denk dat hij naast manager John Lelangue zal staan."

"Dat is een boude bewering, maar dat is nu eenmaal het karakter van Philippe Gilbert. Hij zal in hoge mate het reilen en zeilen van de ploeg bepalen."

"Het succes van het nieuwe Lotto-Soudal zal voor een groot stuk van Gilbert afhangen, veel meer dan van Degenkolb", denkt onze wielercommentator.

"Wanneer heeft de Duitser nog eens een sprint gewonnen? Een keertje in de Ronde van Frankrijk met aankomst in Roubaix, tegen Van Avermaet en Lampaert.”



"Voorts kan ik me niet voor de geest halen wanneer Degenkolb nog eens een spetterende finale heeft gereden in een klassieker. Het zal moeten gebeuren in een wedstrijd zoals Gent-Wevelgem."



Als Gilbert zijn contract uitrijdt bij Lotto-Soudal, zal hij afzwaaien op zijn 40e. "Er komt veel op zijn schouders te liggen. Hij kan dat aan, zeker de komende twee jaar. Over dat derde jaar heb ik in mijn twijfels, het is aan hem om dat in te vullen."