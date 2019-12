Eén knoop is al doorgehakt: Kruijswijk voert Jumbo-Visma aan in de Vuelta

Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic de Vuelta-laureaat van dit jaar in zijn gelederen, maar de Nederlandse topploeg heeft kopmannen in overvloed en kan dus schuiven met zijn pionnen. Een deel van de puzzel is al gelegd: Steven Kruijswijk wordt het speerpunt in de Vuelta, die vanavond werd voorgesteld.

Kruijswijk werd in 2018 4e in de Ronde van Spanje en boekte afgelopen zomer zijn mooiste resultaat in een grote ronde met een 3e stek in de Tour de France. De Nederlander trok daarna nog naar de Vuelta, maar hij moest Spanje snel verlaten na een valpartij.

Kruijswijk keert volgend jaar dus terug. Dat de Vuelta in Nederland uit de startblokken schiet, is een extra duwtje in de rug. "Dat maakt het extra speciaal voor een Nederlandse ploeg", zegt Kruijswijk, die uitkijkt naar de ritten naar de Tourmalet en de Angliru.