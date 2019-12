Gouden Generatie gaat samen op trainerscursus: "Voorbereiden op volgende carrière"

"Bondscoach wilde spelers voorbereiden op volgende carrière-stap"

De KBVB is de eerste internationale bond die zo'n project op poten zet. "We moesten eerst aan UEFA groen licht vragen, maar ze hebben daar heel positief gereageerd. Het kan een voorbeeld zijn voor andere internationale federaties."

Het initiatief voor een specifieke trainerscursus komt van bondscoach Roberto Martinez en de KBVB. "Eigenlijk zijn we ermee begonnen met de Red Flames", zegt Kris Van Der Haegen, die de cursussen leidt. "De vrouwen zitten nu in het 2e jaar van de cursus. Martinez hoorde over het concept en dacht: "Dit is misschien ook iets voor onze spelers?"" "Martinez wil zijn spelers voorbereiden om de volgende stap in hun carrière te nemen en kijken hoe we hen in het Belgische voetbal betrokken kunnen houden."

"Opleiding op maat van en exclusief voor Rode Duivels"

Hoe zal de cursus er dan uitzien? Van Der Haegen: "Het gaat om een specifieke opleiding voor de huidige internationals, omdat de spelers een heel specifiek internationaal profiel hebben. Het zou gek zijn om met hen dezelfde dingen te doen als met de reguliere cursist."

"Over voetbal weten ze alles, maar de belangrijkste doelstelling is om hen te leren te denken als een trainer. We gaan vooral het pedagogische en het didactische aanpakken, daar zijn de meesten leek in." De hele cursus zal zo'n 2 jaar duren.

Zowat alle Rode Duivels van de "Gouden Generatie" stappen in het project, zoals gevestigde waarden als Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Simon Mignolet en Kevin De Bruyne. Samen goed voor 18 internationals. Vincent Kompany is er niet bij, hij volgde al een cursus in Engeland.



De opvallendste afwezige is Eden Hazard. "Hij is inderdaad nog niet ingeschreven", bevestigt Van Der Haegen. "We hebben de spelers laten weten dat er geen verplichting is om mee te doen. Iedereen moet zelf nadenken of hij er aan toe is. Eden denkt er op dit moment minder aan."