Guardiola bevestigt: "Ja, Arteta onderhandelt met Arsenal"

In de Engelse pers verschenen gisteren foto's van een Arsenal-delegatie die Mikel Arteta bezocht had. "Ja, dat weet ik", vertelde Pep Guardiola vandaag op een persbabbel. City speelt morgen in de kwartfinales van de League Cup tegen Oxford United, vooralsnog met assistent Arteta op de bank.

"Hij onderhandelt met Arsenal en ik weet niet wat er zal gebeuren", legt de Spaanse T1 uit. "Hij is volwassen en weet wat hij moet doen."

"Hij is erg eerlijk geweest met mij. Wij waren zo slim genoeg om hem destijds te strikken en nu willen de andere clubs hem. Hij is een erg goeie manager, dat heb ik al vaak herhaald."

Arsenal zette enkele weken geleden Unai Emery op straat en interimaris Freddie Ljungberg kan niet overtuigen. Arteta, die destijds ook al als opvolger van Arsène Wenger werd genoemd, zou de kandidatenlijst toppen.

Guardiola: "In een club is er altijd leven. Wie hier vandaag rondloopt, doet dat morgen misschien niet meer. Arteta weet wat wij willen en wensen, maar uiteindelijk zal het zijn persoonlijke beslissing worden."