Club Brugge speelt kleine "BENE-Liga" op stage in Qatar

Club Brugge is een van de grote voorstanders en wegbereiders van een BENE-Liga. Op hun winterstage in Qatar kunnen ze al even proeven van hoe dat zou zijn, want Club heeft oefenmatchen tegen zowel Ajax als PSV gepland.

Op 9 januari zal Club Brugge in de Aspire Academy in Doha PSV partij geven, twee dagen later staat in het Al-Janoub-stadion, een van de stadions voor het komende WK, de match tegen Ajax op het programma. Op die dag speelt PSV trouwens tegen Eupen, dat net als club zijn winterstage in de Aspire Academy houdt.