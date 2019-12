Na Thiam passen ook de Belgian Tornados voor het WK indoor

De Belgische delegatie zal in maart 2020 in China dus onthoofd zijn op het WK indoor, al is dat geen echte verrassing in een olympisch jaar.

Heel wat atleten hebben hun planning aangepast na een lang seizoen met het laattijdige WK in Qatar en bij de aflossingsploeg zijn er ook individuele afspraken en ambities met het oog op Tokio tijdens de sowieso al drukke kalender.

De Belgian Tornados hebben daarom beslist om de trip naar China (13-15 maart) niet te maken. Op het vorige WK indoor in Birmingham in 2018 snelden de Belgen naar het brons.