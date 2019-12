Vuelta-directeur: "Van der Poel uitnodigen? Het wordt bijna onmogelijk"

Mathieu van der Poel zal zich in 2020 na het veldritseizoen concentreren op de voorjaarsklassiekers en de Olympische Spelen in Tokio, waar hij op zijn mountainbike wil schitteren. Voor het najaar van 2020 lonkte MVDP naar de Ronde van Spanje, die in Utrecht van start gaat. Maar de kans dat Van der Poel er aan de start zal staan, is bijzonder klein.

De ploeg van Mathieu van der Poel - voorlopig nog Corendon-Circus - moet rekenen op een wildcard, maar de puzzel is complex. "Ik ben zeer vereerd dat een wereldtopper als Mathieu wil starten in de Vuelta", legt koersdirecteur Javier Guillen uit bij Wielerflits. "Hij is een referentie en brengt spektakel, maar het is zeer ingewikkeld."

"Ik heb plaats voor 22 teams in de Vuelta. Dat zijn de 19 WorldTour-teams, aangevuld met Total Direct Energie als beste ProContinentale ploeg. Dat wil zeggen dat ik maar twee wildcards meer over heb, terwijl er al drie Spaanse teams zijn die smeken om deel te nemen aan de Vuelta: Caja Rural-Seguros, Burgos-BH en Fundación Euskadi."

"Hoe graag ik het zou willen, het wordt dus bijna onmogelijk om ook nog de ploeg van Van der Poel uit te nodigen. En ik moet al een Spaanse ploeg teleurstellen, terwijl we de filosofie willen handhaven om het Spaanse wielrennen te promoten." De wildcards worden na de Ronde van Baskenland in maart bekendgemaakt.