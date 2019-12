Van De Bruyne tot Trésor, Belgen spelen pannen van het dak in het buitenland

Het afgelopen weekend liepen weer heel wat Belgen in de schijnwerpers op de buitenlandse grasmatten. Kevin De Bruyne speelde subliem in Engeland. Maar ook Vertonghen, Courtois, Raman, Trésor, Bornauw en Thorgan Hazard blonken uit.

De Bruyne: 2 heerlijke goals en 1 assist

Fenomenaal, dat was de prestatie van Kevin De Bruyne tegen Arsenal. De Rode Duivel opende na 2 minuten de score met een heerlijke raket. Net voor de rust scoorde De Bruyne ook nog eens met een heerlijke plaatsbal. En tussendoor leverde hij een panklare assist af voor Sterling.

De match van Kevin De Bruyne

Vertonghen: winning goal in extra tijd

"Super Jan" bezorgde Tottenham op de valreep nog de zege in Wolverhampton. In de extra tijd kopte hij een hoekschop van Eriksen netjes in de linkerbenedenhoek. Mourinho zag het graag gebeuren en ziet de Spurs naar de 5e plaats klimmen.

Bekijk de goal van Vertonghen

Courtois: kopbal ligt aan basis van gelijkmaker

Tegen Valencia leek Real Madrid het weekend af te sluiten met een kater. Valencia leidde met 1-0 totdat Thibaut Courtois in de allerlaatste minuut van de extra tijd naar voren stormde bij een hoekschop. De doelwachter dwong Domenech met een kopbal tot een goede parade. Maar Valencia kreeg het leer niet weg en Benzema maakte zo nog de gelijkmaker.

Bekijk de kopbal van Courtois en de daaropvolgende goal

Raman: 4e goal in 4 matchen voor Schalke 04

Bij Schalke 04 hebben ze met Benito Raman de laatste weken een echte goaltjesdief in de gelederen. Raman zorgde tegen Frankfurt voor de enige goal, nadat hij de doelman te grazen had genomen met een overhoekse trap. Schalke blijft zo bovenin meedraaien in de Bundesliga.

Bekijk de goal van Raman

Bornauw kopt rode lantaarn weg

Sebastiaan Bornauw zeult met Keulen niet langer de rode lantaarn mee in de Bundesliga. Tegen Leverkusen stelde Bornauw (ex-Anderlecht) de zege veilig door een vrij trap van dichtbij binnen te koppen.

Thorgan Hazard: goal in 3e match op een rij

Nog in de Bundesliga was Thorgan Hazard weer trefzeker voor Borussia Dortmund. Tegen Mainz nagelde hij de bal in de winkelhaak. Mainz-Doelman Zentner raakte het leer wel nog aan, maar zijn vingers konden de 0-3 niet verijdelen. Hazard scoorde zo voor de 3e week op een rij in de competitie.

Bekijk de goal van Thorgan Hazard

Trésor: winning goal en 3e plaats met Willem II