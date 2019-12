Na de loting: "Alles te winnen, niets te verliezen" en "Niet herinnerd worden aan 1-7"

Clement: "United is uiteraard de grote favoriet"

Club Brugge heeft na PSG en Real Madrid nu ook Manchester United aan zijn been. "Het is een fantastische uitdaging en onze supporters zullen er heel blij mee zijn", zegt coach Philippe Clement.

"Het is het soort voetbal waar zij van houden. Ze spelen graag tegen Engelse ploegen en in Brugge is er ook een Engelse sfeer."

"Voor mijn spelers is het ook weer een kans om zich te meten met zo'n klepper. Ik had vooraf voor Malmö gekozen, want dat leek me meer haalbaar. Maar elke loting is goed. We willen uiteraard zo ver mogelijk geraken. Deze loting is moeilijker, maar als je daar in slaagt, dan geeft dat nog meer uitstraling aan deze club. We smijten ons er volledig voor."

"Dat ik in onze kansen geloof? Dat doe ik altijd. Maar United is uiteraard de grote favoriet. We hebben alles te winnen en niets te verliezen tegen hen."

"Ik wil bij mijn spelers vooral weer persoonlijkheid op het veld zien tegen die grote sterren uit de Premier League. Als je voorbij hen geraakt, dan schrijf je geschiedenis en dat is altijd een mooie uitdaging voor een spelersgroep."