Het geheim van de Nederlandse handbalvrouwen: "Je moet echt geduld hebben"

"Het is een heel bizar WK geweest. In de groepsfase begonnen we met een nederlaag tegen Slovenië. In de volgende ronde waren we door het verlies tegen Duitsland en Denemarken afhankelijk van de resultaten van de andere landen. We zijn met wat geluk doorgegaan. Dat heb je nodig. Dit keer stond het geluk aan onze zijde."

De overwinning van Nederland komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Op de laatste 4 grote toernooien (EK en WK) pakten ze telkens een medaille en op de Olympische Spelen in 2016 werden ze 4e. "Het goud heeft me een beetje verrast door de nieuwe coach en door de verjonging, maar er zit ook zoveel ervaring in die ploeg dat het wel een keertje moest gebeuren", vertelt Monique Tijsterman.

"Heel veel meiden komen uit de handbalacademie"

Het zaadje van het huidige succes werd al in 1996 geplant, met een project genaamd "meiden met een missie". "Ik weet niet of we zonder die missie in 2006 de handbalacademie hadden kunnen oprichten. Heel veel meiden die nu in in het Nederlandse team spelen, zijn daar begonnen", legt Tijsterman uit.

Een jaar eerder waren de Nederlandse vrouwen knap 5e geworden op het WK. "We hebben toen nagedacht wat we konden doen om resultaten te blijven boeken. Uit dat idee is in 2006 de handbalacademie ontstaan, waar we de speelsters een voltijds programma aanboden."

"Die groep heeft in de jeugd al wat medailles binnengehaald en daarna ook op het hoogste niveau, met als hoogtepunt deze gouden droom."

"De financiering? Het kost natuurlijk allemaal heel veel geld, maar we hebben een aantal goeie sponsors. De handbalacademie krijgt ook wat subsidies. Daardoor kunnen we bestaan en voortbestaan."