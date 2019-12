Mark Selby houdt Jack Lisowski van eerste rankingtitel snooker

Lisowski startte sterk, met breaks van 73, 58 en 55 in de eerste 2 frames. Dankzij breaks van 78, 75, 117 en 57 kon Selby toch met een 5-3-voorsprong gaan rusten. In de avondsessie potte "The Big Lisowski" nog breaks van 119, 80, 65 en 58 weg, maar meer dan 3 frames leverde hem dat niet op.

Selby liet geen enkele hoge break meer noteren, maar "The Jester from Leicester" speelde het spelletje tactisch slimmer. De wereldkampioen van 2014, 2016 en 2017 mocht zo zijn 2e rankingtitel dit seizoen vieren, in oktober won hij al de Engelse Open.

Slechts 5 spelers hebben meer rankingtitels dan Selby op hun naam. Dat zijn Ronnie O'Sullivan en Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22).

Lisowski slaagde er nog niet in een rankingtoernooi te winnen. Na nederlagen tegen de Australiër Neil Robertson in de finales van het Riga Masters 2018 en het China Open 2019 is hij voor de derde keer runner-up.