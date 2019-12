Baasje over de "hond van Overijse": "Ik heb ervan wakker gelegen"

"Ze waren niet kwaad, maar hebben me wel wat tips gegeven hoe ik ermee moet omgaan. Van de renners is ook niemand komen klagen. Ik heb achteraf de beelden herbekeken op Sporza en daar maakten ze er ook wat grapjes over. Iedereen heeft het sportief opgenomen."

"Ik had ons hondje vastgemaakt aan een paal, omdat ik bij de start wat kleding van mijn crossende zoon in mijn rugzak wou steken", doet het baasje haar verhaal bij Sporza. "Plots kwamen de renners eraan en heeft hij zich losgewurmd."

"Dit zal ons niet meer overkomen"

Het hondje mag dan wel voor hilariteit gezorgd hebben, zelf kon de eigenares er niet om lachen. "Ik vind het héél vervelend dat dit gebeurd is. Wij zijn zelf grote voorstanders van veiligheid op de koers, we letten daar heel erg op. Ik schaam me dan ook dat dit gebeurd is. Ik heb er echt wakker van gelegen."

Toch zal de jonge Mechelse herder ook de komende crossen wellicht meegaan. "We gaan bijna elk weekend naar de cross en anders zit hij heel lang thuis. Maar misschien laten we hem de volgende keer gewoon in de camper."

"We gaan sowieso al met de hond naar de hondenschool, al hadden we het misschien wat langzamer moeten opbouwen. Hondjes moeten leren omgaan met drukte, maar hier waren iets te veel mensen bij de start en kreeg hij wellicht te veel indrukken."

Het baasje roept andere hondenliefhebbers op om voorzichtig te zijn als je je hond meeneemt naar de cross. "Hou je hond goed bij, mensen. Wij hebben hier in ieder geval van geleerd. Ons zal dit niet meer overkomen."