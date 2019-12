Erwin Koeman moet opstappen als bondscoach van Oman

In de voorronde voor het WK van 2022 presteerde Koeman met Oman tot dusver goed met 12 op 15.

Maar op de recente Golf Cup in Qatar vielen de resultaten tegen. Oman werd als titelverdediger met 4 punten uit 3 wedstrijden uitgeschakeld in de groepsfase.

De nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië (1-3) betekende dat Koeman met zijn ploeg weer naar huis moest. Het bestuur van de nationale bond besloot de ex-speler van KV Mechelen en PSV daarop te ontslaan.

Koeman volgde in februari zijn landgenoot Pim Verbeek op. Eerder was hij ook bondscoach van Hongarije en hoofdtrainer van onder meer RKC Waalwijk, Feyenoord en

FC Utrecht. Vorig jaar was hij ook nog even hoofdcoach van Fenerbahçe na het ontslag van Phillip Cocu.

Erwins jongere broer Ronald Koeman is bondscoach van Oranje en zoekt een nieuwe assistent na het vertrek van Kees van Wonderen.