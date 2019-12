Dembélé: "Rode Duivels? Ik zal beslissing eerst aan de coach zeggen"

Over China: "Het leven was goed, resultaten waren afwisselend"

Mousa Dembélé trok vandaag naar het ziekenhuis in Antwerpen om de Jan Vertonghen Foundation een duwtje in de rug te geven. De voetballer probeerde de kindjes in het ziekenhuis op te beuren met een partijtje tafelvoetbal en enkele kamerbezoekjes.

"Het is een kleinigheid om hier te zijn en om de kindjes energie te geven", legt Dembélé uit. "Het is leuk om iets te kunnen betekenen, maar het is niet makkelijk om deze zieke kinderen te zien. Ik ben zelf ook vader en dan kun je je daar iets meer in verplaatsen."

Dembélé heeft nu even vakantie, want het voetbalseizoen in China is achter de rug. Hoe is zijn eerste jaar bij Guangzhou geweest? "Het leven was er goed, maar de resultaten bij onze ploeg waren afwisselend. Ik heb wel het gevoel dat we heel veel potentie hebben om het volgend jaar beter te doen."

"Ik had er vooraf met Witsel en Carrasco over gesproken. Het niveau is oké, maar het was voor ons wisselvallig en volgend jaar willen we beter."