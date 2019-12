"Bij Club heeft het ook al vierkant gedraaid, maar nooit aan open brief gedacht”

In deze aflevering hoort u ook:

"Als je een voetballer een excuses aanreikt, dan zal hij dat zeker gebruiken."

"Ik werk natuurlijk in een ander bureau en vandaag zit ik gelukkig bij een club waar het goed gaat, maar ik zou als eerste reactie denken: “het is wat het is en we moeten gewoon proberen heel hard te werken en met de juiste mensen tot beslissingen komen. Ook al is dat misschien een cliché."

"Ook bij ons heeft het al vierkant gedraaid, maar wij hebben toen niet gedacht aan een open brief", vertelt Vincent Mannaert in De Tribune. "Er zijn nu eenmaal periodes waarin het heel hard kan waaien en in het geval van Anderlecht is het nu windkracht 10. Ze zitten op een bijna historisch dieptepunt. Dat is een moeilijke situatie."

Anderlecht is donderdag de tegenstander van Club Brugge in de beker. Het verschil tussen beide clubs kan momenteel bijna niet groter zijn. Club is op dit moment de beste club van het land. Anderlecht verbaasde afgelopen week vriend en vijand met een open brief over de huidige malaise.

Peter Vandenbempt herinnerde zich dat Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe in hun eerste jaren aan het roer van Club Brugge ook heel wat tegenwind kregen. "Jullie werden neergezet als betweters van de Vlerick Business School, die kwamen uitleggen hoe het voetbal georganiseerd moest worden. En er zijn toen ook veel werknemers gekomen en gegaan. Zie jij paralellen, Vincent?"

"Ik herken de kritieken, maar het is ook niet te vergelijken in die zin dat we in het eerste jaar nog vice-kampioen geworden zijn en de jaren nadien derde en nog eens derde. We hebben het enkele weken moeilijk gehad, maar geen seizoen lang. Er was altijd wel een moment van opleving waardoor we in de top drie bleven. Dat is toch een groot verschil met de situatie van Anderlecht."

"We hebben altijd het gevoel en de overtuiging gehad dat we wisten waar we naartoe werkten. Zeker na de eerste maanden waarin het moeilijk was en we nog een andere structuur hadden. De hervorming is in jaar twee gebeurd. Daarna is het snel stabiel geworden en hebben we vanuit die stabiliteit resultaten kunnen neerzetten."

Peter Vandenbempt stelt zich de vraag welk signaal Anderlecht met zijn brief aan de eigen spelers geeft? "Een gewezen profvoetballer zei me: "Als je een voetballer een excuus aanreikt, dan zal hij dat zeker gebruiken." Voor dit seizoen heeft Anderlecht zijn spelers dan al eventueel een excuus aangereikt, want het zegt dat het er het beste van wil maken, maar dat het eventueel een overgangsjaar is", zei Vandenbempt.

"Dat lijkt me al een vreemd uitgangspunt. En jij Vincent, weet toch ook dat een jaar een eeuwigheid is in het voetbal? Nu al aankondigen dat het ook volgend seizoen moeilijk gaat zijn, lijkt me in de voetbalwereld zeer vreemd."