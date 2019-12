Ceulemans: "Clement heeft de kwaliteiten om het in het buitenland te kunnen"

"Zijn parcours van Beveren over Genk naar Club telt alleen maar successen", reageerde Jan Ceulemans op de bekroning van Philippe Clement.

"Hij heeft het heel slim bekeken om niet van de ene dag op de andere meteen hoofdtrainer te worden. Hij is stilaan gegroeid tot hij een kans kreeg. Er is goed over nagedacht. Voor zijn parcours kun je alleen maar chapeau zeggen."

"Ik ken hem een beetje, maar niet zo goed als trainer. Ik denk dat hij heel goed ligt in de groep en met iedereen op zijn niveau probeert overeen te komen, wat niet zo simpel is als trainer. Maar ik heb de indruk dat hij daar wel in slaagt. Dat is ongelofelijk belangrijk als trainer: als je groep achter je staat, dan kun je ver komen."

Lonkt het buitenland voor de Brugse T1? "Dat zou kunnen, maar hij moet nu nog een beetje bevestigen. Hij heeft de kwaliteiten om het hogerop te kunnen, in het buitenland dan. Maar het is dan de vraag wanneer en bij welke ploeg. Die vragen kan alleen hij beantwoorden."