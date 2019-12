Zanger Daan ziet crossers op "zijn grond" ploeteren: "Vind het zalig"

De zanger had zijn laarzen aangetrokken en verliet zijn zetel om de sfeer te komen opsnuiven. "Ik vind het zalig. Ik heb het parcours 's avonds nog uitgestapt met mijn dochter. Te voet vond ik het al heel vermoeiend. Ik heb alle bewondering voor hoe die veldrijders hier boven geraken."

"Ben je aan het genieten van de koers?", vraagt man-in-het-veld Ruben Van Gucht. Daan Stuyven: "Absoluut. Ik ben supercontent met het mooie weer en ook dat Mathieu nog is komen opdagen."

"Ik verwachtte dat Mathieu wraak zou nemen"

Of hij het veldrijden ook volgt? "Zeker de weken voor deze cross begon ik het wel te volgen. Gisteren was Mathieu derde. Ik was heel benieuwd en verwachtte wel dat hij wraak zou nemen."

Overijse staat op de lijst van geïnteresseerden om vanaf volgend seizoen toe te treden tot de Wereldbeker. Daan: "U vertelt mij volledig nieuwe dingen en dat zou fantastisch zijn. De omgeving is er fantastisch voor. "