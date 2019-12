"Anderlecht heeft na gelijkspel geen reden om te denken dat het de goede kant uitgaat"

Peter Vandenbempt over:

"Zonder Van Crombrugge was pandoering mogelijk"

Van Crombrugge speelde eens te meer op topniveau. Gelukkig maar voor Anderlecht, want anders was een pandoering tegen Standard ook mogelijk geweest.

Anderlecht werd in grote delen van de wedstrijd overvleugeld, scoorde zelf uit anderhalve kans en heeft gevochten, gestreden en overleefd. Dat is waar. Standard kreeg 6 à 7 goede mogelijkheden, maar Anderlecht overleefde onder meer dankzij Hendrik Van Crombrugge.

"Begrijp wel dat speler en trainer positieve boodschap overbrengen"

Anderlecht verliest dan ook nog eens een geblesseerde Verschaeren voor een langere periode vrezen we. Het levert ook weer 2 punten in op de top 6.

"Club is donderdag enkel te stoppen met monsterfile op Brusselse ring"

En het lijkt me zeker een slecht idee om de communicatie van de club in handen te laten van de spindoctor, Vincent Kompany. Want die heeft finaal maar 1 doel voor ogen en dat is het in de markt zetten en promoten van het merk Kompany. Wat overigens uitstekend is gelukt. Maar of dat altijd ook een goede zaak is voor de club, weet ik nog zo niet.

Er zijn ook alsmaar meer mensen die intern begrepen hebben dat die open brief een slecht idee was. Dat lijkt me ook een beetje laat.

Met die onbegrijpelijke open brief heeft Anderlecht vorige week een heel slechte beurt gemaakt. Bijna overal is die negatief onthaald. Een volledig verkeerde inschatting vind ik het van Anderlecht en de verwachtingen die er nog altijd zijn.

Anderlecht was aan het wroeten en spartelen tegen Standard, terwijl Club Brugge later op de avond dartel en dominant fris voetbal speelde. Tau en Dennis scoren plots weer, Vanaken speelde in Gouden Schoen-modus.

Natuurlijk is de Beker een andere competitie. In 1 wedstrijd kan een koe een haas vangen, want zo verhouden Anderlecht en Club Brugge zich momenteel tot elkaar.

Tot donderdag kan Anderlecht alvast zijn hoop vestigen op de Beker van België. Maar het is wel tegen Club Brugge, dat is een klein probleem.

"Standard betaalt heel hoge prijs voor gebrek aan efficiëntie"

Opvallend: Standard pakte maar 1 op 6 tegen een historisch zwak Anderlecht. Standard telt ook maar 8 op 18 in de laatste 6 duels. Dat is een zeer hoge prijs die Standard betaalt voor dat manifeste gebrek aan efficiëntie. Standard staat al op 10 punten van Club, dat nog 1 inhaalmatch heeft. Dat is zonde voor de geleverde arbeid in Luik dit seizoen.

Het is nog maar van donderdag tegen Arsenal geleden in de Europa League dat Standard zelf uit bijna geen kans kon scoren met 2 afgeweken ballen. Arsenal zelf liet toen een korfje mogelijkheden onbenut en maakte 2 prachtige doelpunten. Toen jammerde Standard ook over de gemiste kans om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Standard kreeg veel kansen tegen Anderlecht, maar won niet. Het verhaal van altijd, zei Michel Preud'homme. Dat is dan toch van bijna altijd, dat moeten we even corrigeren.

"Wie nog in POI wil geraken, moet mikken op Zulte Waregem"

4 plaatsen voor Play-off I zijn volgens mij al verdeeld, met Club Brugge, Antwerp, AA Gent en Standard.

En eigenlijk moet je daar bijna ook al Charleroi aan toevoegen. Zeker in de huidige vorm. Charleroi staat 5e en heeft 7 punten meer dan Racing Genk en KV Mechelen. Het heeft ook nog die inhaalmatch tegen Club Brugge.

Charleroi is solide en voetbalt goed. Het heeft met Rezaei die scorende spits weer ontdekt en straalt vertrouwen uit. Charleroi is dus een grote kandidaat, hoewel het de komende weken en maanden nog duels heeft met alle teams uit de huidige top 8.

Wie nog in Play-off I wil geraken, moet toch een beetje mikken op Zulte Waregem, 6e in de stand. Zulte Waregem heeft ook stabiliteit gevonden en pikt zijn punten mee. Met Marcq en Seck op het middenveld. Govea leek me herboren en Berahino is terug.

KV Mechelen heeft globaal te weinig voor de top 6. Moeskroen ook. Dus blijft over: Racing Genk, dat op 3 punten staat van Zulte Waregem. Genk leverde zeker een hoopvolle prestatie tegen Waasland-Beveren, maar die ploeg was wel ongelooflijk zwak.

Uit traditie trekken we er ook nog Anderlecht bij in onze lijst van kanshebbers op Play-off I. Het staat op 8 punten van Zulte Waregem en 12 punten van Charleroi. Anderlecht heeft in december nog Antwerp en Genk op het programma. De 1e match in januari is tegen Club Brugge. Dat is niet zo simpel.

Omdat Anderlecht zo graag in het Engels communiceert, zeg ik "It ain't over till the fat lady sings." Maar Brünnhilde is toch wel al op de scène verschenen.

Peter Vandenbempt