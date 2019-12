KVK-preses: "Mijn hart zegt dat ik niet over degradatie hoef te praten"

"Examens voor Vanderhaeghe? Dat mag je nooit doen met een trainer"

Vanderhaeghe staat dus niet voor enkele examens? "Neen, dat mag je nooit doen met een trainer. Ik zie wat ik zie en dat is een team op het veld. Als voorzitter is dat vandaag ruim voldoende."

KVK staat in de stand pas 14e, 8 punten boven rode lantaarn Cercle Brugge en 5 boven Waasland-Beveren. "Het is als voorzitter je taak om je club te beschermen. Ik weet dat we punten moeten pakken, maar paniek is niet nodig. We weten waar we staan, maar we blijven echt rustig in de club."

KV Kortrijk verloor vrijdag met 1-2 van Moeskroen , maar Joseph Allijns laat geen kans liggen om te benadrukken hoezeer dat een vertekend resultaat was. "Wie die wedstrijd gezien heeft, kan die uitslag niet geloven. Het resultaat is er natuurlijk wel, maar we zitten zeker weer in een stijgende lijn. Daar ben ik van overtuigd", zegt de preses.

"Met Nieuwjaar zullen we op een andere plaats staan"

KVK speelt woendag in de beker, maar lonkt toch vooral naar de competitiematchen tegen Eupen en Cercle Brugge. "Ik zou graag hebben dat we ons kwalificeren voor de beker en dat we dan 4 op 6 halen in de competitie. Dan denk ik dat we met een gerust hart naar het nieuwe jaar kunnen."

"Wat er zal gebeuren als we geen 4 op 6 halen? Ik durf niet te denken aan een scenario waarbij de 3 wedstrijden slecht aflopen. Met KVK hebben we al moeilijke periodes doorgemaakt, maar ik denk dat er nu meer rust is dan in het verleden. Al moeten we uiteraard punten pakken."

"Eerlijk: mijn hart zegt wel dat ik niet hoef te praten over degradatie. We hebben sterk gespeeld tegen Moeskroen, toch een goeie ploeg. Als voorzitter en bestuur zijn we rustig. Met Nieuwjaar zullen we op een andere plaats staan."