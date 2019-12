Waeytens: "Sparren tegen Delfine? Ik durf wel, maar zal slaag krijgen"

Zico Waeytens won als renner onder meer een rit in de Ronde van België, maar de laatste jaren remden blessures hem af. Over een carrièreswitch hoefde hij niet lang na te denken. "Ik had een hernia, maar heb de laatste 3 maanden van de hele ploeg (Cofidis) niets meer gehoord."

"Als het goed gaat, dan hangen ze allemaal rond je: "Je mag de lead-out doen, je mag dat beslissen,..." Maar zodra het minder gaat, word je snel aan de kant gezet."

Net zoals Waeytens nu ook zijn fiets aan de kant heeft gezet. "Ik heb hem niet meer aangeraakt, behalve om hem terug te geven aan de ploeg. Ik kreeg al een mailtje dat ze mij een maand salaris gingen afnemen als ik de fiets niet zou teruggeven."