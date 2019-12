Clemens wordt 3e op WB jumping in Spanje, afwezige Devos blijft leider

De meeste Belgische en internationale toppers waren dit weekend in Genève actief. Dat maakte de weg vrij voor Pieter Clemens om te schitteren op de rug van Quintini. Enkel Maikel van Vleuten en Emanuele Guadiano waren in de barrages sneller.

Ook Zoé Conter (Davidoff) en François Mathy Jr. (Uno) waren bij de 9 ruiters die foutloos bleven in de barrage met 13. Conter viel net naast het podium (4e) en Mathy werd 8e.

Pieter Devos was er niet bij in A Coruna, maar hij blijft wel leider in de WB-stand van de West-Europese Liga. De volgende manche is in Londen, daarna volgt de kerstjumping in Mechelen, op 30 december.