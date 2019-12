Is Verschaeren de volgende (langdurige) klant in de Anderlecht-lappenmand?

Net voor het uur zat Standard-Anderlecht erop voor Yari Verschaeren. De Rode Duivel sloeg zijn enkel helemaal om en moest met een draagberrie van het veld gedragen worden.

"Het ziet er echt niet goed uit. Zijn enkel klapte helemaal om, mede door de staat van het veld", stelde onze commentator Peter Vandenbempt vast.

Over de ernst van de blessure is er nog geen duidelijkheid. "Het zag er heel lelijk uit", sprak coach Frank Vercauteren na de wedstrijd. "We zullen hem waarschijnlijk enkele weken kwijt zijn. Spijtig genoeg, want de lijst met geblesseerde spelers is echt heel lang."