Racing Genk zet Ndongala op non-actief wegens gebrek aan inzet

Dieumerci Ndongala maakte eind januari 2018 de overstap van Standard naar Racing Genk. In zijn eerste halve seizoen huurde Genk de aanvaller van de Luikenaars. In de zomer van 2018 werd hij definitief overgenomen. Hij speelde intussen in totaal 77 officiële duels voor Genk, waarin hij 11 keer scoorde en 12 assists gaf.

Dit seizoen moest de Congolees het tot nog toe vooral hebben van invalbeurten. Vorig weekend op Cercle Brugge kreeg hij nog een basisplaats. Zaterdagavond bleef hij tegen Waasland-Beveren 90 minuten op de bank. Mogelijk was dat al een indicatie van wat komen zou, want een dag later is de spits op non-actief gezet.

"De reden is dat de dagelijkse werkethiek en intensiteit van Ndongala momenteel niet voldoen aan de eisen en normen van KRC Genk", laat de club weten. Ndongala heeft in Genk nog een contract tot medio 2021.