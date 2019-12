Anderlecht-supporters maken voor de aftrap amok: "Beneden alle peil"

Radiocommentator Peter Vandenbempt schetste voor de aftrap van de topper wat er al gebeurd was in Luik. "Er was onrust in de straten rond het stadion", zegt Vandenbempt. "Helaas, want het is ronduit ergerlijk."

"Er was overal politie aanwezig, maar blijkbaar zijn er toch flinke incidenten geweest. En een ervan was beneden alle peil. De bussen met Anderlecht-supporters, als we die nog zo mogen noemen, zaten vast in de file."

"Enkele heethoofden hebben hun eigen buschauffeur verplicht om de bus open te doen. Ze zijn van de bus gestapt, wat niet mag, want ze moeten in colonne blijven zitten tot op een afgesloten parking. Maar ze zijn op straat getrokken en hebben daar enkele mensen in elkaar getimmerd."

"Het is werkelijk beneden alle peil. Er was ook onenigheid tussen de Anderlecht-supporters onderling. Het hoort er niet bij. Het lijkt werkelijk nergens naar."