Nederlandse vrouwen kronen zich voor het eerst tot wereldkampioen handbal

Nederland stond de voorbije twee WK's ook al op het podium, maar dit keer hadden de Nederlandse vrouwen hun zinnen gezet op goud. In de halve finales versloegen ze olympisch kampioen Rusland na een zenuwslopend duel met 33-32.

In de strijd om het goud tegen Spanje mist Nederland zijn start. De Spaanse vrouwen sloegen snel een kloofje, maar dankzij enkele goeie aanvallen en een sterk keepende Tess Wester knokte Oranje zich weer in de match.

In de tweede helft was het Nederland dat op zijn beurt een kleine bonus nam, maar bij 29-29 en nog twee minuten op de klok kon het nog alle kanten uit. Spanje had de kans om het af te maken in het slot. Doelvrouw Wester hield haar team overeind met een cruciale redding en aan de overkant had Lois Abbingh het laatste woord door een strafworp te verzilveren: 30-29.