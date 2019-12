FOTO: Japan opent nationaal stadion van 1,3 miljard euro voor Olympische Spelen

De hitte is een van de grootste zorgen van het Japanse organisatiecomité sinds diverse artsen waarschuwden voor het risico op zware medische gevolgen bij het sporten in zeer warme temperaturen. De marathons en snelwandelwedstrijden werden daarom al verplaatst naar Sapporo, op het noordelijk gelegen eiland Hokkaido.

De constructie van het stadion werd geïnspireerd op traditionele technieken. Zo werd veel hout gebruikt. Bijna 2.000 kubieke meter cederhout werd getransporteerd vanuit heel Japan. Het stadion moet komende zomer weerstand bieden tegen de felle hitte die Tokio in de zomer kan teisteren. Temperaturen boven de 40 graden zijn geen uitzondering in de Japanse hoofdstad. 185 grote ventilatoren en 8 sproeisystemen werden geïntegreerd om voor verkoeling te zorgen.

Het stadion werd gebouwd op de site waar het oude olympische stadion stond, dat geconstrueerd werd voor de Olympische Spelen in Tokio in 1964. Het nieuwe stadion werd ontworpen door de bekende Japanse architect Kengo Kuma en telt bijna 70.000 plaatsen.

Speelt Vermaelen straks als eerste in stadion?

De Japanse eerste minister Shinzo Abe liet bij de voorstelling noteren dat het een stadion "met een hoog niveau van design is, in harmonie met zijn omgeving". Het stadion, dat ongeveer 157 miljard yen (1,3 miljard euro) heeft gekost, zal de openings- en sluitingsceremonie ontvangen, net als de atletiekcompetities en enkele voetbalwedstrijden.

Voormalig sprintkoning Usain Bolt zal als een van de eersten voet kunnen zetten op de olympische piste. Hij neemt op 21 december deel aan een exhibitiewedstrijd voor estafetteteams.

De eerste officiële wedstrijd in het stadion is de Japanse bekerfinale in het voetbal op Nieuwjaarsdag. Met Thomas Vermaelen staat dan mogelijk een Belg op het terrein. De Rode Duivel moet dan wel met zijn team Vissel Kobe op 21 december nog de halve finale winnen tegen Shimizu.