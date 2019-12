Van Barneveld gaat er meteen uit op laatste WK: "Leven heeft geen zin meer"

Met Darin Young kreeg Raymond van Barneveld nochtans een op papier hapklare brok voorgeschoteld. De Amerikaan is pas de nummer 84 van de wereld, maar profiteerde optimaal van een schijnbaar nerveus acterende Van Barneveld. Young stuurde de Nederlander met 3-1 naar huis, een pijnlijke afgang voor "Barnie".

Na afloop was Van Barneveld bijzonder ontgoocheld. "Ik heb ontzettend slecht gespeeld vandaag. Ik was op geen enkel moment op mijn gemak en Darin heeft al mijn fouten afgestraft. Ik ben maar een amateur. Als je twee WK's op rij in de eerste ronde verliest, dan hoor je hier niet thuis. Mijn demonen hebben weer gewonnen", klonk het verbitterd.

Dat Van Barneveld een fraai palmares heeft met 5 wereldtitels (4x BDO en 1x PDC) was gisteravond een schrale troost. "Die wereldtitels zijn al zo lang geleden. Ik dacht dat het na een zware periode wat beter liep nu, maar niet dus. Deze uitschakeling in mijn afscheidsjaar zal ik mezelf nooit vergeven. Ik walg van mezelf. Wat ik hierna nog ga doen, maakt allemaal niet meer uit. Het leven heeft geen zin meer."