Belofterenners Vermeersch en Verschaeve zetten handtekening bij Lotto-Soudal

Florian Vermeersch (20) is de Belgische kampioen bij de beloften. "Ik kan de eerste maanden van het seizoen nog rijden in mijn driekleur en niet overhaast de overstap maken. Dit kan mijn ontwikkeling als renner alleen maar ten goede komen", zegt Vermeersch.

"Op dit ogenblik ben ik op trainingskamp in Mallorca, samen met kampioenen als Philippe Gilbert, Caleb Ewan, John Degenkolb en Tim Wellens. Ik kende ze enkel van tv. Nu fietsen we samen en ze leren me zo veel. Het was mijn kinderdroom om profrenner te worden. Het is nu zo ver."

General manager John Lelangue: "Florian is een echt talent. Hij is sterk en heeft een groot potentieel. Vergeet niet dat 2019 pas zijn eerste echt seizoen op de weg was. Voordien was hij een veldrijder. Afgelopen seizoen is het duidelijk geworden tot wat cyclocrossers in staat zijn."

"Florian heeft ons niet enkel overtuigd met zijn nationale titel op de weg, maar deed dat eveneens in veel andere wedstrijden, zoals de Tour de Moselle waar hij 3 van de 4 ritten won en de eindzege pakte. We gaan hem rustig laten groeien bij ons. Hij kan starten in de Baloise Belgium Tour. Daarna zetten we hem in in andere kleinere rittenkoersen. Onze jonge talenten krijgen alle kansen om rustig door te groeien."