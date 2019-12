Hermes en Asterix spelen de bekerfinale volleybal bij de vrouwen

De Beker van België is altijd hét hoogtepunt van het volleybalseizoen bij de vrouwen, omdat de finale op dezelfde dag en op dezelfde locatie als de finale bij de mannen wordt afgewerkt en dus heel wat fans trekt.

Hermes Oostende verdedigt zijn titel en kon zich ook nu weer plaatsen voor de finale, na een dubbele zege tegen VDK Gent. Asterix Avo Beveren walste dan weer over Charleroi, waardoor de droomfinale op 16 februari in het Sportpaleis een feit is.

Asterix is met 15 bekers (13 als Kieldrecht, 2 als Beveren) de recordhouder bij de vrouwen in België, Oostende heeft 12 bekers in de kast staan (6 als VOG Oostende en 6 als Hermes). Hiermee staan dus de 2 meest succesvolle teams tegenover elkaar.