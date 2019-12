Van Gerwen huilt na winst tegen Klaasen: "Ik haat hem tot op het bot"

Hate-game in Ally Pally

De meerderjarige Klaasen begon een verhouding met het destijds minderjarige meisje. Ook zou de darter haar expliciete foto’s hebben gestuurd. De zaak kwam in 2012 voor de rechtbank en Klaasen werd veroordeeld tot een taakstraf en een boete van 400 euro. Klaasen bood nog wel zijn excuses aan, maar de vriendschap tussen hem en Van Gerwen was voorgoed stuk.

Voor de wedstrijd was de spanning al te snijden tussen de twee Nederlanders. Van Gerwen gunde Klaasen geen blik en ook na zijn zege volgde er geen handdruk tussen beide spelers. In zijn persbabbel na de partij deed een zwaar aangeslagen Van Gerwen een boekje open over de verkoelde relatie tussen beide spelers.

Alle ogen in het dartscircus waren gisterenavond gericht op de wedstrijd tussen Michael Van Gerwen en Jelle Klaasen op het WK in Londen. Titelverdediger Van Gerwen versloeg zijn landgenoot Klaasen, voormalig wereldkampioen in de BDO-bond, met de nodige moeite: 3-1.

"Als je beste vriend zoiets doet, dan ga je kapot"

“Ik ben nooit in paniek geraakt, want ik gooide wel nog finishes van 170 en 130 uit", reageerde Van Gerwen. "Jelle speelde niet speciaal, maar ik irriteerde me zodanig aan mezelf. En die irritaties kwam natuurlijk uit het verleden.”



“Ik mag hem gewoon echt niet. Ik haat hem tot op het bot, het is niet niks wat hij mijn familie heeft aangedaan. Hij verdient mijn respect niet, daarom gaf ik hem ook geen hand. Ik weet dat ik het mezelf daar niet gemakkelijker mee maak, dat besef ik, maar dan is het des te mooier om deze wedstrijd te winnen.”

“Het ligt natuurlijk al even in het verleden, maar als je beste vriend zoiets doet, dan ga je gewoon kapot”, zei Van Gerwen, die de tranen niet kon onderdrukken. “Dit vergaat nooit. Ik ga het nooit een plek kunnen geven. Ik wou me erboven zetten, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. We zagen elkaar 5 dagen per week. We deden alles samen. Maar dat is nu over, dat moet ik je niet uitleggen.”